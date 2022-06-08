وزير”التجارة الداخلية”يدعو لتذليل عقبات استلام القمح

عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم اجتماعا خاصا للجنة المركزية لتسويق الحبوب أكد خلاله أن استلام كل حبة قمح يشكل أولوية نظراً لارتباط محصول القمح بالأمن الغذائي ولقمة عيش المواطن، موضحاً أن الفلاح كان ولا يزال يمارس دوراً وطنياً من خلال تمسكه بأرضه والاستمرار في الإنتاج بالرغم من التحديات وارتفاع مستلزمات الانتاج .

وشدد سالم على جميع الجهات المعنية بذل أقصى الجهود لاستلام المحصول وتذليل أي عقبات وتقديم التسهيلات لاستلام المحصول من الفلاحين مؤكدا على ضرورة العمل التشاركي بين كافة الجهات المعنية من أجل نجاح العملية التسويقية

وأكدت اللجنة أهمية توفير الوثائق المطلوبة وتيسير عمل الفلاحين وتجنب الروتين الذي يعوق أو يؤخر استلام المحصول وضرورة التعاون بين الوزارات المعنية واتحاد الفلاحين لضمان استلام إنتاج الفلاحين من القمح بالكامل.