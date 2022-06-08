استلام /20/ قطعة أثرية سورية بعد ترميمها في براغ
بينت وزارة الخارجية والمغتربين أنه تم اليوم في ورشات المتحف الوطني التشيكي وبحضور ممثل عن السفارة السورية في براغ، الاعلان وتوقيع بروتوكولات استلام /20/ قطعة أثرية سورية تم ترميمها بموجب اتفاق بين المديرية العامة للأثار والمتاحف والمتحف الوطني التشيكي، وسيتم إعادتها إلى سورية .
وقد أعلن مدير المتحف الوطني التشيكي السيد ميخال لوكيش في مؤتمر صحفي رافق عملية التسليم “أن هذا الأمر هو حدث هام جداً، ويعتبر تتويجاً للتعاون القائم مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية منذ خمس سنوات وأنه سيتم تنظيم معرض لهذه القطع في التشيك قبل إعادتها إلى سورية لعرضها أمام الزوار” .