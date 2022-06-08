استلام /20/ قطعة أثرية سورية بعد ترميمها في براغ

بينت وزارة الخارجية والمغتربين أنه تم اليوم في ورشات المتحف الوطني التشيكي وبحضور ممثل عن السفارة السورية في براغ، الاعلان وتوقيع بروتوكولات استلام /20/ قطعة أثرية سورية تم ترميمها بموجب اتفاق بين المديرية العامة للأثار والمتاحف والمتحف الوطني التشيكي، وسيتم إعادتها إلى سورية .