إصابة مواطن باعتداء طائرة مسيرة للاحتلال التركي على حي بالقامشلي

أصيب مواطن ووقعت أضرار مادية جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي بطائرة مسيرة محملة بالقذائف على حي ميسلون بمدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال التركي استهدفت بعدة قذائف عبر طائرة مسيرة مناطق محيط سوق الهال في حي ميسلون بمدينة القامشلي ما أدى إلى إصابة مواطن ووقوع أضرار مادية كبيرة بعدد من السيارات والمنازل.

وصعدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها خلال الأيام الأخيرة اعتداءاتها على المناطق السكنية في الأرياف الشمالية للحسكة وحلب والرقة بالتوازي مع ازدياد وتيرة اعتداءات التنظيمات الارهابية التابعة أيضا للاحتلال التركي والمنتشرة في إدلب على المناطق الآمنة ولا سيما بريف حماة الشمالي.