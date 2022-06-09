الجباوي: قمح القنيطرة بحاجة لأسبوع على الأقل للنضج

في إطار متابعة واقع الحصاد والتسويق لمحصول القمح في محافظة القنيطرة، قامت اللجنة المركزية المكلفة من وزارة الزراعة بحضور الدكتورة انتصار الجباوي مديرة الإرشاد الزراعي والمهندس أحمد ذيب مدير زراعة القنيطرة وكامل أعضاء اللجنة في المحافظة بتنفيذ جولة ميدانية على حقول الفلاحين.

وبينت الجباوي أن محصول القمح بحاجة لأسبوع آخر على الأقل لاكتمال النضج، فكثير من المناطق التي زرعت بصورة متأخرة لازال القمح فيها في مرحلة طور النضج العجيني، حيث تم التوجيه بالبدء بتسليم المحصول بالنسبة للزراعة المبكرة اعتباراً من 11/ 6، والتأكيد على ضرورة تأمين كافة مستلزمات التسويق والاستلام.

وقد بلغت المساحات المروية المزروعة بالقمح في محافظة القنيطرة 742 هكتاراً، في حين بلغت المساحات المزروعة بعلاً 3476 هكتاراً. وبلغ العدد الإجمالي للفلاحين الذين قاموا بزراعة القمح في المحافظة 2612.