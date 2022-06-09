السفير آلا: فرض الإجراءات أحادية الجانب يعيق جهود التنمية

عبرت سورية عن أسفها لفرض بعض الدول اللجوء إلى منطق الأحادية في العلاقات الدولية واستمرارها بفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب في مخالفة للقانون الدولي ما يعيق جهود الدول المستهدفة لترسيخ معايير العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن والتنمية الشاملة والمستدامة، وفي بيان أمام الدورة الـ 110 لمؤتمر العمل الدولي اليوم شدد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا على أهمية تعزيز التضامن والتعاون الدولي من أجل التنمية في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يعاني وطأة جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها التي أطاحت بعقود من المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والمكاسب التي حققتها الدول النامية في مجال القضاء على الفقر ومكافحة البطالة وتحقيق الأمن الغذائي والتي أضرت بجهود تحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وشدد السفير آلا على أهمية تفعيل عمل لجنة تقصي الحقائق ودورها في رصد ممارسات القوة القائمة بالاحتلال وتسليط الضوء على انتهاكاتها كافة بحق العمال السوريين في الجولان المحتل مؤكداً أن الجولان أرض سورية محتلة وأن عودته إلى الوطن الأم هي حق غير خاضع للجدال أو التقادم تقره قرارات الشرعية الدولية وتصونه إرادة السوريين باستعادته كاملاً.