القمح المسوق في المنطقة الشرقية 10 آلاف طن

تابعت اللجنة المركزية المكلفة من وزارة الزراعة بمتابعة واقع الحصاد والتسويق لمحصولي القمح والشعير في محافظات دير الزور والرقة والحسكة أعمالها حيث قامت بجولات ميدانية إلى حقول الفلاحين في ناحيتي السبخة ومعدان في محافظة الرقة، وتركزت الصعوبات في قلة عدد الحصادات المتوفرة لحصاد محصول القمح مما دفع بالفلاحين أحياناً للجوء إلى الحصاد اليدوي، فيما عزا أصحاب الحصادات السبب إلى انخفاض الأجور المحددة لحصاد الدونم الواحد مقارنة بالمحافظات المجاورة.

وبين رئيس اللجنة الدكتور أسامة الحمود كميات القمح المسوقة في دير الزور بلغت 5893 طن وفي الرقة 2812 طن وفي الحسكة 1067 طن.