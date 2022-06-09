بحث التعاون الثقافي والسياحي بين سورية والعراق

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم مع السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح سبل الارتقاء بالتعاون بين البلدين في المجال الثقافي والسياحي والآثاري.

وبين ناظم أن وزارة الثقافة ستقيم سلسلةً من المشاريع المشتركة منها تشكيل مكتب تنسيق لتأمين التواصل بين البلدين ومواصلة تنظيم النشاطات والفعاليات الثقافية منها ما هو موجه للجمهور ومنها نشاطات ثقافية للباحثين والمفكرين والمختصين بشؤون الثقافة والفنون فضلاً عن إيجاد آليات للتنسيق في مجال الثقافة والسياحة.

من جانبه أكد السفير الدندح على أهمية الارتقاء بالتعاون السوري العراقي في مجالات الثقافة والسياحة والآثار لأنه أمر حيوي ومهم لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين الشقيقين منوهاً بأسبوع الفيلم السوري في بغداد والاحتفاء الحكومي والشعبي الكبير بالفنانين السوريين.