بحث التعاون الثقافي والسياحي بين سورية والعراق

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم مع السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح سبل الارتقاء بالتعاون بين البلدين في المجال الثقافي والسياحي والآثاري.

وقال بيان صادر عن وزارة الثقافة العراقية في بغداد: “أن ناظم أكد أن العراق وسورية يجمعهما تاريخ طويل وعمق حضاري مشترك وأن ما جرى لهما من أحداث ما هو إلا استهداف للإرث الثقافي بين البلدين” مشيراً إلى أن وزارة الثقافة وضعت خططاً ومعالجات مشتركة في سياق ديمومة التعاون في شتى قطاعات الثقافة والفنون والتراث تجسدت باكورتها في إقامة أسبوع الفلم السوري في بغداد الذي اختتمت فعالياته أمس بمشاركة كبار الفنانين السوريين.

وبين ناظم أن وزارة الثقافة ستقيم سلسلةً من المشاريع المشتركة منها تشكيل مكتب تنسيق لتأمين التواصل بين البلدين ومواصلة تنظيم النشاطات والفعاليات الثقافية منها ما هو موجه للجمهور ومنها نشاطات ثقافية للباحثين والمفكرين والمختصين بشؤون الثقافة والفنون فضلاً عن إيجاد آليات للتنسيق في مجال الثقافة والسياحة.

من جانبه أكد السفير الدندح على أهمية الارتقاء بالتعاون السوري العراقي في مجالات الثقافة والسياحة والآثار لأنه أمر حيوي ومهم لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين الشقيقين منوهاً بأسبوع الفيلم السوري في بغداد والاحتفاء الحكومي والشعبي الكبير بالفنانين السوريين.

وشدد الدندح على أهمية توحيد المواقف بين سورية والعراق في المحافل الدولية وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الثقافية اليونسكو وغيرها لتعزيز الحضور الفاعل للبلدين الشقيقين في تلك المحافل.