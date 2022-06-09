رئيسي: إيران لن تتراجع عن مواقفها تحت ضغط أيّ قرار معادٍ في “مجلس الحكام”

رئيسي: إيران لن تتراجع عن مواقفها تحت ضغط أيّ قرار معادٍ في “مجلس الحكام”

البعث – وكالات:

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن إصدار أيّ قرارٍ معادٍ لإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على مواقف مسيّسة لن يجعلها تتراجع عن مواقفها، مشدّداً على أن إصدار مثل هذه القرارات لن يجدي نفعاً ولن يحقق أيّ هدف.

وقال رئيسي في كلمة له اليوم: هناك قرارات صدرت في الأوساط الدولية اعتماداً على النفوذ السياسي، ولكن هل تركت تلك القرارات تأثيرها على الواقع كما هو الحال بخصوص القرارات التي صدرت تجاه القضية الفلسطينية، موضحاً أن الحظر الذي فرضته الدول الغربية على إيران لم يستطع إيقاف نشاطها بل حققنا تقدّماً في مختلف المجالات بما فيها الصناعة والزراعة والسياحة.. لأننا لن نترك معيشة الشعب رهناً لاستياء أو رضا الأجانب.

ولفت رئيسي إلى أن حجم الصادرات الإيرانية عاد إلى ما كان عليه قبل فرض الحظر وحققنا نموّاً اقتصادياً بنسبة خمسة بالمئة وكل المؤشرات تشير إلى مستقبل مشرق لاقتصاد البلاد، مؤكداً أن إيران ماضية في هذا الطريق اعتماداً على إرادتها وقراراتها الجادة.

وبالتزامن مع تصريحات الرئيس الإيراني، نقلت وكالة إيسنا الإيرانية عن مصدر مطلع، أنّ طهران ستسرّع إنتاج وتركيب أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي من بينها أجيال IR6 وIR4 وIR2m، مضيفةً: إنّ هذا الأمر هو من جملة الإجراءات التي ستُتخذ وسيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها.

من جهته بيّن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أنّ إيران ستوقف عمل 27 كاميرا من نظام المراقبة الإلكترونية لمراقبة نشاطاتها النووية.

في سياق متصل، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، أن الطريق الوحيد للدفاع عن حقوق البلاد هو الردّ في مواجهة الغطرسة، سواء بالنسبة للاتفاق النووي أم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المجالات الأخرى.

وقال شمخاني في تغريدة له على موقع تويتر: إن تغيير سلوك اليونان بخصوص احتجاز ناقلة النفط الإيرانية بأوامر أميركية جاء بعد ردّ إيران المناسب والقوي على ذلك.

ويأتي موقف شمخاني بعد أن ألغت محكمة الاستئناف اليونانية في وقت سابق من اليوم حكم المحكمة البدائية القاضي بمصادرة النفط من سفينة ترفع العلم الإيراني كانت أثينا احتجزتها في أحد مرافئها منذ 20 نيسان الماضي.

وأفادت السفارة الإيرانية في اليونان بأن شحنات النفط ستُعاد بأكملها، مضيفة: إن القضية لا تزال على أجندة المشاورات المكثفة بين البلدين لضمان التنفيذ الكامل للحكم.