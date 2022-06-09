صيانة محطة مياه الحمة المرتبطة بمشروع مياه علوك بريف الحسكة

أجرت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر العربي السوريأعمال الصيانة في محطة مياه الحمة التي ترتبط بمشروع مياه علوك بهدف تحسين واقع ضخ المياه للمواطنين.

وأشار مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة إلى أهمية إجراء الصيانة في المحطة ولا سيما أن الصمام القديم كان كثير الأعطال حيث تم تبديله بصمام جديد كهربائي ما سيضمن تحسن تدفق المياه للمواطنين وزيادة الضاغط المائي ولا سيما في جزء من مركز مدينة الحسكة وحيي الناصرة والنشوة.

رئيس فرع الهلال علي منصور بين أن أعمال الصيانة التي تنفذ بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تأتي دعماً لجهود استمرار ضخ المياه إلى مدينة الحسكة مشيراً إلى أن أعمال الصيانة المنفذة في محطة الحمة شملت تغيير صمام ضخ قياس 900 مم مع كامل الملحقات اللازمة بالإضافة إلى تجهيز الموقع.

وترتبط محطة الحمة بمشروع مياه علوك حيث يتم ضخ المياه من المشروع إلى المحطة ومنها إلى مدينة الحسكة.