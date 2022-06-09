فلسطين تسلم “الجنائية الدولية”نتائج تحقيق اغتيال”أبو عاقلة”

أعلنت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية عن تسليم نتائج التحقيقات بجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبين وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي أنه دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لزيارة الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن خان “طلب منا تفاصيل التحقيق في اغتيال ​شيرين أبو عاقلة”.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المالكي التقى صباح اليوم الخميس بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي.

وأوضحت أن المالكي “سلم المدعي العام للمحكمة الجنائية نتائج التحقيق الرسمية لدولة فلسطين، في جريمة الاحتلال في إعدام الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، باعتبار أنها ترقى إلى جريمة حرب”.

وطالب المالكي، خان، بـ”العمل من أجل جلب المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تستهدف المدنيين، والأطفال، والنساء، والصحفيين، والأطباء وغيرهم من الفئات المحمية، إلى العدالة الدولية إحقاقا للعدالة”.