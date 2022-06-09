قتلى وجرحى إثر انهيار مبنى في ايران

أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في نسود التابعة لكرمنشاه، صباح اليوم الخميس.

وبحسب المتحدث باسم هيئة الطوارئ في البلاد، قتل شخصان وأصيب 6 آخرون على الأقل في الحادث، الذي يرجح أنه نجم عن تسرب غاز.

وقع الحادث بعد يوم من تحطم قطار ركاب بين مشهد ويزد في منطقة تاباس، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا.

وهذا الشهر، أدى انهيار برج متروبوليتان في عبادان إلى مقتل 41 شخصا على الأقل، وهو حادث جعل قضية سلامة المباني والمنشآت في إيران تتصدر عناوين الصحف.

مقالات ذات صلة

بحضور رسمي وشعبي.. مصياف تودع كوكبة من شهداء العدوان الإسرائيلي

14-مايو-2022

دعوى قضائية ضد شركة (غوغل) بسبب ممارسات عنصرية

22-مارس-2022

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعزل قاضٍ

31-مايو-2022

توقعات بارتفاع إيرادات النفط والغاز في روسيا إلى260 مليار دولار

5-مايو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى