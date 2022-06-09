لافروف: الغرب يقاوم بشراسة تشكيل عالم متعدد الأقطاب ولا يريد أن يفقد الهيمنة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن “الغرب لا يريد أن يفقد هيمنته و “يقاوم بشراسة” تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب”. وأكد وزير الخارجية الروسي في تصريح الخميس، أن “مسألة تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب ذات أهمية خاصة اليوم”، مضيفاً “نشهد مقاومة شرسة للتغييرات الجارية من جانب الدول التي لا تريد أن تفقد مركزها المهيمن في نظام العلاقات الدولية”.

وأشار لافروف إلى أنه “من المهم خلال القراءات للوضع العالمي الانتباه إلى القيم والعوامل الثقافية للتغيرات العالمية”. وسبق أن صرح وزير الخارجية الروسي بأن تطورات الأوضاع حول أوكرانيا هي بداية للقطع مع النظام العالمي ذي القطب الواحد، وهي معركة لولادة نظام عالمي جديد.