محكمة يونانية تلغي أمر مصادرة النفط الإيراني

ألغت محكمة الاستئناف اليونانية، اليوم الخميس، حكم المحكمة البدائية القاضي بمصادرة النفط الإيراني.

وأكّدت السفارة الإيرانية في اليونان، خبر إلغاء مصادرة النفط الإيراني، وكتبت في تويتر أنّه “بعد متابعة مكثّفة، ستبطل محكمة الاستئناف اليونانية حكم المحكمة الأولي بشأن مصادرة النفط الإيراني”.

وأفادت بأنّ “شحنات النفط ستُعاد بأكملها”، مضيفةً أنّ “القضية لا تزال على أجندة المشاورات المكثّفة بين البلدين لضمان التنفيذ الكامل للحكم”.

وأوضحت أنّ “حماية حقوق الشعب الإيراني هي خطنا الأحمر”.

مقالات ذات صلة

حيلة الدولار المجمد إلى الواجهة مجدداً والقبض على محتالين بحلب

24-أبريل-2022

الصين تنتقد سياسة“الناتو”الداعية لزرع النزاعات بين الدول

6-مايو-2022

تظاهرات في افغانستان ضد تخصيص جزء من أموال البنك المركزي لعائلات ضحايا 11 ايلول

13-فبراير-2022

مجهولون يقطعون الكبل الضوئي في القنيطرة

2-يونيو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى