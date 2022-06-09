محكمة يونانية تلغي أمر مصادرة النفط الإيراني

ألغت محكمة الاستئناف اليونانية، اليوم الخميس، حكم المحكمة البدائية القاضي بمصادرة النفط الإيراني.

وأكّدت السفارة الإيرانية في اليونان، خبر إلغاء مصادرة النفط الإيراني، وكتبت في تويتر أنّه “بعد متابعة مكثّفة، ستبطل محكمة الاستئناف اليونانية حكم المحكمة الأولي بشأن مصادرة النفط الإيراني”.

وأفادت بأنّ “شحنات النفط ستُعاد بأكملها”، مضيفةً أنّ “القضية لا تزال على أجندة المشاورات المكثّفة بين البلدين لضمان التنفيذ الكامل للحكم”.

وأوضحت أنّ “حماية حقوق الشعب الإيراني هي خطنا الأحمر”.