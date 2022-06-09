نجاحات متعددة لنادي قنوات رغم الضعف المالي والمنشآتي

السويداء- زياد عامر

مازالت صالة نادي قنوات تبحث منذ عدة سنوات عن إعادة شبابها لتقدم الخدمات اللائقة لروادها من الرياضيين، وتقدم الفائدة (استثماراً) أسوة بباقي الأندية التي تساهم منشآتها في تغطية جزء من متطلبات المشاركات المحلية للألعاب، خاصة أن نادي قنوات متفوق في عديد الرياضات مثل: الجودو والكاراتيه وألعاب القوى.

رئيس النادي برهان شروف كشف لـ “البعث” عن معاناة ناديه المادية بسبب غياب الاستثمارات نتيجة واقع المنشأة التي تحتاج لترميم الجدران من الداخل، وشبكات المياه والصرف الصحي، مبيّناً أن المردود المادي نتيجة استثمارها ضئيل جداً لعدم قدرتها على منافسة باقي الصالات.

وعن واقع الألعاب في النادي أكد شروف وجود تفوق محلي واضح، حيث تأتي في المقدمة رياضة الكاراتيه التي تتواجد في ثلاثة مراكز: (قنوات، مفعلة، ولغا)، ثم تأتي رياضة الجودو التي يشرف عليها المدرب ثامر القضماني، وألعاب القوى بإشراف رئيس اللجنة الفنية للعبة (إبراهيم زين الدين)، وهناك كرة الطاولة بإشراف المدرب واصف قيصر، مع دخول رياضتي بناء الأجسام والقوة البدنية، مشدداً على أن المحصلة الحالة الفنية جيدة، لكن السعي مستمر لتحسين الموارد المادية، وهناك تفاؤل بحصوله في القادم من الأيام.