أمريكا تعترف بدعم عشرات المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بتقديمها الدعم على مدى السنوات العشرين الماضية لـ 46 مختبرا ومؤسسة صحية ومركز تشخيص أمراض في أوكرانيا زاعمة أن التعاون كان “لأغراض سلمية”.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرا لها على موقع الوزارة اليوم ادعت فيه أن واشنطن عملت “لتحسين السلامة البيولوجية والأمن في أوكرانيا فضلا عن مراقبة الأمراض البشرية والحيوانية وتقديم الدعم لـ 46 مختبرا أوكرانيا ومرافق صحية ومؤسسات عاملة في تشخيص الأمراض على مدى السنوات الـ 20 الماضية”.

 

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