إخماد عدة حرائق في محصول القمح في درعا

درعا – البعث أون لاين

أخمد عناصر وآليات فوج الإطفاء في بلدة الشجرة بمساعدة المجتمع المحلي حريق اندلع في حقول القمح في قرية عين ذكر بريف درعا الغربي، وقدرت أضرار المحصول المحترق بحوالي 40 دونم حسب مصادر في مديرية زراعة درعا، ولم يتم معرفة أو تحديد السبب وراء اندلاع الحريق ولا تزال الأسباب مجهولة.

تجدر الإشارة إلى أن زيادة ملحوظة في عدد انتشار الحرائق التي يتعرض لها محصول القمح بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، حيث أخمد عناصر وآليات الإطفاء أمس في بلدتي الصنمين ومحجة حريق اندلع في حقول القمح جنوب حمامات بلدة جباب جانب الوادي، وتم إخماد الحريق بالكامل.

وأوضح مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش أنه تم السيطرة على الحريق الذي شب في حقول القمح في بلدة جباب وقدرت الأضرار النهائية بعد الكشف على الموقع من قبل مديرية الزراعة في الموقع الأول جنوب الحمامات ب ٢٥ دونم قمح و١٠ دونم شعير، والموقع الثاني بـ ١٢ دونم قمح باتجاه الكازية، دون معرفة أو تحديد السبب وراء اندلاعه.