استمرار عمل مراكز التسوية حتى انضمام جميع المطلوبين

تابعت مراكز صالة العامل بمدينة دير الزور وصالة الأسد بمدينة حلب وبلدة السبخة بريف الرقة الشرقي استقبال الراغبين بالتسوية من المدنيين المطلوبين والفارين والمتخلفين عن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ويتعاونون مع الأهالي لضمان وصول جميع المشمولين بالتسوية إلى المراكز تمهيداً لعودتهم إلى الطريق الصحيح وبدء حياة مستقرة وفاعلة في المجتمع.

وقام آلاف المطلوبين بتسوية أوضاعهم منذ انطلاق عمل اللجان في المراكز المختلفة في عدد من المحافظات منوهين بالتعاون الذي رصدوا نتائجه الإيجابية بين الأهالي والوجهاء والجهات المختصة بهدف إعادة كل من ضل عن جادة الصواب إلى مجتمعه لممارسة دوره في إعادة الاستقرار والبناء والدفاع عن الوطن يدا بيد مع السوريين كل من موقعه.

وأكد عدد من أعضاء اللجان أن أبواب مراكز التسوية مفتوحة حتى انضمام جميع المشمولين بها وخلال الأشهر السابقة استقبلت الآلاف منهم وبقي عدد من المواطنين الذين يعانون من عقبات حقيقية نتيجة تواجدهم في مناطق انتشار ميليشيات مسلحة ومجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية والتركية في الجزيرة السورية والريف الشمالي لمحافظتي حلب والرقة، وأشاروا إلى أنه سيتم افتتاح مراكز إضافية في مناطق مختلفة عند الضرورة لتسهيل وصول الراغبين بالتسوية.