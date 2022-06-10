افتتاح صالة السجاد اليدوي في وحدة الصناعات الريفية في الدالية

افتتاح صالة السجاد اليدوي في وحدة الصناعات الريفية في الدالية

افتتحت صالة السجاد اليدوي في مركز التنمية الريفية ببلدة بيت ياشوط وقسم الكروشيه في وحدة الصناعات الريفية بالدالية في ريف جبلة.

حيث تستفيد من صالة السجاد اليدوي ما بين 25 و30 سيدة من ذوي الشهداء والأسر أصحاب الدخل المحدود، فيما يؤمن قسم الكروشيه فرصة عمل لـ 24 شابة وسيدة لمساعدتهن على تحسين وضعهن المعيشي.