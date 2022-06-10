افتتاح صالة السجاد اليدوي في وحدة الصناعات الريفية في الدالية
افتتحت صالة السجاد اليدوي في مركز التنمية الريفية ببلدة بيت ياشوط وقسم الكروشيه في وحدة الصناعات الريفية بالدالية في ريف جبلة.
حيث تستفيد من صالة السجاد اليدوي ما بين 25 و30 سيدة من ذوي الشهداء والأسر أصحاب الدخل المحدود، فيما يؤمن قسم الكروشيه فرصة عمل لـ 24 شابة وسيدة لمساعدتهن على تحسين وضعهن المعيشي.
وخلال افتتاح الصالة والقسم أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين على أهمية المشروعات الريفية الصغيرة لدعم ذوي الدخل المحدوظ، مشدداً على سعي الوزارة لتقديم الدعم الكامل لتمكين الأسر الريفية وتأمين سبل العيش من خلال تنظيم دورات تدريبية مجانية لمختلف الأعمال اليدوية وتوقيع عقود إنتاجية مع المتدربات بعد نهايتها.