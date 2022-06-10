الذهب ينخفض عالمياً

انخفضت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتسجيل تراجع أسبوعي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة سعياً إلى مؤشرات تدل على مستقبل سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية.

وذكرت رويترز أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 78ر1844 دولاراً للأوقية في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3ر0 بالمئة إلى 10ر1848 دولاراً.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ما ألحق الضرر بالطلب على الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 63ر21 دولاراً للأوقية وهبط البلاتين 6ر0 بالمئة إلى 13ر966 دولارا بينما ارتفع البلاديوم 7ر0 بالمئة 01ر1938 دولاراً والثلاثة في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي.