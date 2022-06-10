السيطرة على حريقين في مدينة السلمية وريفها

السيطرة على حريقين في مدينة السلمية وريفها

حماة- البعث أون لاين

نشب حريق في في مجرى مياه سد الكافات المليء بالقصب في ريف السلمية لأسباب مجهولة، ونظراً لطبيعة المنطقة لجهة صعوبة وصول الآليات و الرياح الشديدة انتقلت النيران إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

وحسب مصدر بالمنطقة قدرت المساحات المحروقة بنحو 4 دونم من القمح و30 دونم من الحصيد والأشجار .

وأكد المقدم محمد عبد اللطيف قائد وحدة إطفاء سلمية أنه تمت السيطرة على الحريق بثلاثة آليات إطفاء.

مضيفا أن حريقا آخر قد اندلع في حديقة منزلية في الحي الشرقي من مدينة سلمية وتم السيطرة عليه على الفور .