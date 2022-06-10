انطلاق الشحن عبر جسر السيارات الدولي بين روسيا والصين

انطلقت حركة الشحن اليوم عبر جسر السيارات الدولي بين روسيا والصين، الممتد عبر نهر أمور، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.

ويربط الجسر مدينة بلاغوفيشينسك الروسية بمدنية خيخيه Heihe في الصين. وبدأ بناء الجسر في العام 2016، وتم تنفيذ أعمال البناء من ضفتي النهر في آن واحد، أي من الجانبين الروسي والصيني.

وكان من المقرر تشيد الجسر في نوفمبر 2020، لكن الإطلاق تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم استثمار 19 مليار روبل في بناء الجسر، 14 مليار منها كانت من قبل الجانب الروسي، والجسر مؤلف من حارتين يبلغ طوله 1080 مترا ويبلغ عرض الطريق الإجمالي 11 مترا، وسيمكن الجسر 630 شاحنة و 164 حافلة و 68 سيارة ستتمكن من المرور عبر الجسر يوميا.