بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد عباس يحضر بياناً تجريبياً بالذخيرة الحية

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بزيارة ميدانية لأحد تشكيلات قواتنا المسلحة لحضور بيان تدريبي بالذخيرة الحية حيث اطلع على سير العملية التدريبية في التشكيل والمهام التي ينفذها المقاتلون في الاختصاصات كافة.

وتضمن البيان فقرات رمي متنوعة وفقرات قتال في الجبال والمدن وقتال قريب إضافة إلى عروض جوية متنوعة وعروض قتالية نفذتها الحوامات مع رمي صواريخ حقيقية وإنزالات جوية وفقرات تدريبية على القفز المظلي بمشاركة مدربين من الأصدقاء الروس وعرض لبعض أنواع العتاد الحربي.

وأثنى العماد عباس على الجهود التي بذلها المقاتلون والحرفية والمهارة التي أظهروها مؤكداً أن الروح المعنوية العالية والجاهزية الدائمة هي السبيل لردع المعتدين في أي زمان أو مكان.

وقام العماد عباس بوضع إكليل من الزهر على نصب الشهداء في التشكيل وأدى وصحبه التحية الرسمية.

وحضر البيان التدريبي قائد القوات الروسية العاملة في سورية وبرفقته عدد من الضباط الروس.