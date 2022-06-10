بيان الـ”فيفا” بشأن شكاوى المونديال

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجدل المثار بشأن آخر القضايا الخاصة بالمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم، المقررة في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم: “بعد مراجعة موقف جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع الوثائق، قررت لجنة الانضباط بالفيفا إنهاء جميع الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم”.

وتلقى الفيفا شكوتين خلال وقت سابق في نفس الشأن، من الاتحادين المصري والجزائري لكرة القدم، ضد السنغال والكاميرون على الترتيب.

ورفض الفيفا شكاوى مصر والجزائر، واعتمد تأهل أسود “التيرانغا” و”الأسود غير المروضة” أيضا، إلى كأس العالم في قطر.