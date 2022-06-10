روسيا تؤكد قدرتها على سداد الديون الخارجية

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن بلادها تمتلك الموارد التي تحتاجها لسداد ديونها الخارجية.

ونقلت وكالة تاس عن نابيولينا قولها: من وجهة نظر الموارد المالية لدينا الإمكانية والقدرة والرغبة في الدفع موضحة أن مشاكل سداد الالتزامات السيادية عادة ما تكون ناجمة عن مشكلات الميزانية وأن روسيا ليس لديها مثل هذه القضايا.

وأضافت نابيولينا: تنبع مشكلات روسيا من التحديات الفنية في سداد الديون السيادية بالعملة الأجنبية فضلاً عن القيود المفروضة على العمليات المصرفية الدولية مشددة على أن التزامات الدولة تجاه المواطنين الروس والمقيمين الذين اشتروا سندات القروض الفيدرالية لا تتأثر بهذا الوضع.