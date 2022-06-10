سبعون موهبة تشكيلية في معرض “ألوان 2”

حمص – البعث

تظاهرة فنية تشكيلية كبيرة يقيمها مشروع مدى الثقافي يجمع من خلالها نتاجات نحو سبعين موهبة فنية شابة ضمن معرض “ألوان 2” الذي أفتتح الأربعاء في صالة المعارض في دار الثقافة، ويأتي المعرض الذي يضم نحو ١٧٥ لوحة أبدعها شبان من أعمار متقاربة كمرحلة متقدمة بعد نجاح تجربة معرض مواهب “ألوان 1″، وملتقى “مدانا ألوان” الذي شارك فيه ثلاثون فناناً وهاوياً من مختلف الأعمار والمدارس الفنية في الهواء الطلق ضمن “حديقة الدبابير” بمركز مدينة حمص أطلقوا فيه العنان لأفكارهم لإبداع لوحات من وحي اللحظة تنبض بالحياة وتعكس جمال بلادنا وحضارتنا وتراثنا العريق.

يشكل هذا المعرض المهم فرصة كبيرة للمشاركين لصقل مواهبهم وإبراز إبداعاتهم أمام الجمهور الذواق للفن التشكيلي، ومناسبة يمكن من خلالها الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها لتعزيز تجاربهم وصقل خبراتهم، وتطعيمها بالخبرات والتقنيات والأساليب المختلفة التي يمكنهم من خلالها الوصول إلى حالة الخلق والإبداع.

تتفاوت مستويات اللوحات المشاركة من حيث الخبرة في خلق التناغم بين مفردات اللوحة والتشكيل اللوني فيها وبين الابتكار وإطلاق العنان للخيال ليهيم في فضاء التكنيك الفني، والمدارس الإبداعية، وبين التقليد الجامد الذي يفتقر إلى الابتكار والبراعة التسجيلية والتعبيرية، وبين القدرة على اختيار الموضوع المعبر عن نضج الفكر وسعة الرؤية، ومقابل ذلك لا يخلو المعرض من مواهب واعدة تستحق الإشادة والتوقف عندها لمنحها ما تأمله من اهتمام ومتابعة من قبل المؤسسات الفنية التي يناط بها مهمة رعاية واكتشاف المواهب المبدعة القادرة على رفد الحركة التشكيلية وتطويرها.