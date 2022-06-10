ضبط عمليات شراء قمح بطريقة مخالفة

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش:

ضبطت مديرية زراعة دمشق و ريفها كميات من القمح المحصود في مستودعات بلدة سعسع بريف دمشق، تم شراؤها بطريقة مخالفة و غير شرعية، و بين مدير الزراعة عرفان زيادة بتصريح لـ”البعث أون لاين”أنه وخلال جولة ميدانية لتتبع عمليات تخزين القمح في البلدة شوهد كميات كبيرة من القمح تهرب و تباع، فقامت المديرية بإبلاغ دورية حماية المستهلك التابعة لمديرية تجارة ريف دمشق، وبدورها اتخذت ما يلزم من اجراءات قانونية بحق المخالفين، إضافة لمصادرة كامل الكمية المباعة.