ضبط عمليات شراء قمح بطريقة مخالفة

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش:
ضبطت مديرية زراعة دمشق و ريفها كميات من القمح المحصود في مستودعات بلدة سعسع بريف دمشق، تم شراؤها بطريقة مخالفة و غير شرعية، و بين مدير الزراعة عرفان زيادة بتصريح لـ”البعث أون لاين”أنه وخلال جولة ميدانية لتتبع عمليات تخزين القمح في البلدة شوهد كميات كبيرة من القمح تهرب و تباع، فقامت المديرية بإبلاغ دورية حماية المستهلك التابعة لمديرية تجارة ريف دمشق، وبدورها اتخذت ما يلزم من اجراءات قانونية بحق المخالفين، إضافة لمصادرة كامل الكمية المباعة.

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