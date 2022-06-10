عناوين متنوعة في معرض الكتاب السنوي في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تحتضن صالة دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية معرض الكتاب السنوي الذي تقيمه مكتبة مجد بالتعاون مع مديرية الثقافة في اللاذقية، ويقدّم المعرض عناوين وإصدارات جديدة شاملة لمجالات الثقافة والمعرفة والعلوم.

وذكر لـ “البعث” مدير المعرض حسّان يونس أنّ المعرض الذي يدخل عامه العشرين بات يشكّل تظاهرة سنوية ثقافية متجددة بقصد تقديم عناوين جديدة شاملة لمجالات علمية وثقافية واقتصادية واجتماعية وتنموية ونحاول دائماً توفير الكتب والمطبوعات الصادرة حديثاً لأن القارئ يبحث عنها دائماً، و لفت إلى الحسومات التشجيعية في المعرض على أسعار الكتب وتصل إلى ٢٠ % في مجمل الكتب مبيّناً أن العناوين التي يحتويها معرض هذا العام يبلغ عددها نحو ١٠ آلاف عنوان ويتميز بتنوع الاختصاصات والمجالات والترجمات وتشغل العناوين الجديدة حيزاً واسعاً منها، وعن دور معارض الكتب وأهميتها أوضح أنه من الملاحظ عبر التجربة أن غالبية القراء ترغب باقتناء الكتب من المعارض التي يقصدونها بشكل خاص لأنهم يجدون في المعارض البيئة المكانية الأرحب والأنسب لعرض وتقديم الكتاب وهذا قد لا يتوفر بالكامل في المكتبات ففي المعرض يجد القارئ أوسع الخيارات المعروضة أمامه بشكل مناسب إضافة إلى ما يوفره المعرض من مرونة في عرض الكتاب مع رحابة المكان ضمن بيئة عرض متكاملة تتماهى مع السمة المميزة للمعرض لجهة التنوع الواسع للعناوين التي تحاكي جميع الاهتمامات وتشمل كافة الشرائح العمرية ومنها الكتب التي تخصّ الأطفال والشباب.

هذا ويستمر المعرض عشرة أيام منذ التاسعة صباحاً.