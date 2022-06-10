قتل شخص حاول دخول مدرسة في”ألاباما”الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها قتلت شخصاً بالرصاص حاول الدخول إلى مدرسة ابتدائية بولاية ألاباما جنوب شرق البلاد.

ونقلت شبكة ABC نيوز الأمريكية عن المسؤول في الشرطة جوناثان هورتون قوله: إن ضابطاً في قسم شرطة مدينة رينبو واجه شخصاً مجهولاً حاول دخول مدرسة وولنت بارك الابتدائية ووقعت مشاجرة بينهما بحديقة المدرسة حيث أطلق أحد الضباط المساعدين النار على المشتبه به وارداه قتيلاً إلا أن المسؤول لم يشر إذا ما كان المشتبه به مسلحاً أم لا أو إلى سبب المسارعة بإطلاق النار عليه.

بدوره قال مدير مدارس مدينة جادسدن توني ريديك للصحفيين: إن شخصاً مجهولاً حاول فتح عدة أبواب في مدرسة وولنت بارك الابتدائية حيث يتواجد بها طلاب وموظفون داخل المدرسة الصيفية.

 

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