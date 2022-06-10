مقتل 3 أشخاص في حادثة”ميريلاند”الأمريكية

قتل ثلاثة أشخاص اثر قيام شخص مسلح بإطلاق النار على زملائه في مصنع شمال ولاية ميريلاند الأمريكية الليلة الماضية.

ونقلت رويترز عن قائد الشرطة المحلية دوغلاس موليندور قوله في مؤتمر صحفي إن المهاجم الذي يبلغ من العمر 23 عاماً أطلق النار على زملائه العاملين في منشأة تصنيع تابعة لشركة كولومبيا ماشين بمدينة سميثسبيرغ شمال الولاية وقتل ثلاثة منهم وأصيب هو لاحقاً في تبادل لإطلاق النار مع أحد عناصر الشرطة أثناء محاولته الفرار بسيارة وتم اعتقاله.

وكانت السلطات أعلنت أمس مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في الحادث دون إعطاء تفاصيل حول عدد القتلى والمصابين أو ملابسات إطلاق النار.