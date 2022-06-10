نصرالله: المقاومة قادرة على منع العدو من الاعتداء على ثروات لبنان النفطية

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة قادرة على منع العدو من الاعتداء على ثروات لبنان النفطية مشدداً على ضرورة حمايتها واستخراجها والاستفادة القصوى منها.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة: إن لبنان أمام مرحلة جديدة جراء اعتداء كيان الاحتلال الإسرائيلي على ثرواته وموارده النفطية والمائية في البحر المتوسط لافتاً إلى أن الثروة الموجودة في المياه اللبنانية هي ملك للشعب اللبناني وأمله المتبقي لإنقاذ بلده من الانهيار.

وأضاف السيد نصراالله إن “المقاومة تلتزم أمام الشعب اللبناني بأنها قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش” مبيناً أن ارتكاب الكيان الإسرائيلي لأي حماقة ستكون تداعياته وجودية على الكيان الغاصب وليس فقط استراتيجية.