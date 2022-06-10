واشنطن تعترف بالآثار الجانبية للعقوبات المفروضة على روسيا

أقر إريك وودهاوس، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمواجهة التهديدات والتمويل والعقوبات، بأن الولايات المتحدة لم تتمكن من تفادي الآثار السلبية على اقتصادها جراء العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال وودهاوس في حدث افتراضي للمجلس الأطلسي، إن الهدف من أي برنامج عقوبات هو تعظيم التأثير على أولئك الذين يتعرضون لها وتقليله على اقتصادهم، مستطردا: “في كثير من الحالات، لا يمكننا التخفيف تماما أو تجنب الآثار الجانبية على اقتصادنا”.

ووفقا له، أدركت الولايات المتحدة أن العقوبات المفروضة على روسيا سيكون لها ثمن وآثار جانبية على الدول التي فرضتها.