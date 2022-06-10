20 ألف من سكان أوكرانيا إلى روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء أكثر من عشرين ألف شخص من سكان دونباس وأوكرانيا إلى روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف قولة أمس “إنه برغم كل العوائق التي خلقتها سلطات كييف تم إجلاء 20733 شخصاً بينهم 2880 طفلاً خلال الساعات الماضية من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا”.

وأضاف إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم إجلاء مليون و751289 شخصا بمن فيهم 281819 طفلاً.

وفي سياق آخر أفادت الوزارة بأن العسكريين الروس سلموا مئة طن من المساعدات الإنسانية للمدنيين في النقاط التي تم تحريرها من تشكيلات المتطرفين الأوكرانيين المسلحين بمنطقة خاركوف.. وتم تسليم المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للعائلات والمحتاجين.