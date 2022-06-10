المركزي الروسي يخفض الفائدة مجدداً

خفض البنك المركزي الروسي مجددا اليوم سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1.5 بالمئة إلى 9.5 بالمئة سنوياً وبذلك يكون أعاد مستوى سعر الفائدة إلى الذي كان عليه في شباط الماضي قبل وضع العقوبات الغربية على روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن البنك قوله في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارته اليوم: “قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 9.5 بالمئة سنوياً”.

وأضاف البيان “إن الأوضاع الخارجية للاقتصاد ما زالت صعبة وتحد من النشاط الاقتصادي وفي الوقت نفسه يتباطأ التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع كما تراجع النشاط الاقتصادي بشكل أقل مما توقعه البنك في نيسان.

وفيما يتعلق بالتضخم أعلن البيان أن انخفاض معدل التضخم العام يعود إلى تراجع أسعار مجموعة صغيرة من السلع والخدمات.