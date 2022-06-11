الإصابات والغيابات حرمت سلة حطين من مركز أفضل

اللاذقية- خالد جطل

رغم الفوارق الفنية والمادية بين فريق حطين وفرق دوري الدرجة الأولى لكرة السلة إلا ان الحيتان نجحوا في البقاء بين الكبار بمجموعة من اللاعبين أبناء النادي.

اللاعب أحمد الحكيم الذي اكد حضوره القوي وكان من الأوراق الرابحة للفريق خلال الموسم الحالي أشار ل”البعث” إلى أن ترتيب حطين في الدوري لم يعكس مستواه الحقيقي، موضحا: قدمنا مستويات جيدة بمعظم مبارياتنا وفريقنا كان يستحق الفوز في أكثر من مباراة لكن نقص الخبرة لدى اللاعبين وانخفاض اللياقة البدنية أثرا سلباً على الأداء كما تأثر الفريق في فترة محددة من الدوري بغياب معظم لاعبيه الأساسيين سواء للإصابة أو المرض.

وأضاف حكيم : رغم حلول فريقنا بالمركز العاشر إلا أننا كنا نستحق مركزا أفضل، حيث قد قدمنا مباريات قوية ولو كان هناك انصاف ببعض المباريات لفزنا على كل من الوثبة والطليعة والثورة والفيحاء ويرجع ذلك لكثرة الإصابات لدى اللاعبين، مستوى اللعبة في ارتفاع متسارع والفرق التي كنت كلاعب أحسب لها حساب هي الكرامة والوحدة والجيش والجلاء، وهناك فرق ظلمت نتيجة واقع أنديتها ومنها الفيحاء الهابط للدرجة الثانية الذي كان بحاجة لعمل وجهد أكبر كي يتلافى الهبوط، وبالنسبة لفريق الثورة فهو فريق ترفع له القبعة لما قدمه من مستويات جيدة واعتماده على أبناء النادي.

وبين الحكيم أن عودة المحترفين الأجانب لصالاتنا سيكون له مردود إيجابي وقد بدا ذلك بالنهائي وظهر جلياً الدور المهم للمحترفين العرب والأجانب برفع وتيرة المنافسة بين الفرق، ولو اتخذ قرار مشاركة الأجانب مبكراً من بداية الموسم لكانت الفائدة أعم وأشمل.