البدء بهدم الفيلات المخالفة في مدينة سلمية

البعث أون لاين _ نزار جمول

لم يزل قرار توقيف رئيس مجلس مدينة سلمية واثنين من الفنيين يتفاعل حيث ترك ارتياحاً عاماً بعد أن تم تطبيق القانون حتى على المتنفذين ، فالسماح ببناء فيلات فخمة بمساحات واسعة على أرض زراعية غير مخصصة للبناء هو مخالفة قانونية لا يمكن السكوت عنها وخاصة أنها تخالف المرسوم رقم / 5/ الصادر عن السيد الرئيس فجاء صدور قرار بهدم كل الفيلات المخالفة بغض النظر عن أسماء أصحابها مريحاً لكل الأوساط في المدينة ، وبين “للبعث أون لاين” مصدر خاص أن كل الجهات المعنية بدأت بالتحقيقات والتوسع بها مع الموقوفين الذين تورطوا بهذه المخالفات من أجل أن تأخذ العدالة مجراها في القضاء المختص وفق أحكام المرسوم التشريعي الخاص ببناء المخالفات .