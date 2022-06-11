الدفاع الروسية: القوات الروسية تواصل تنفيذ العملية الخاصة لحماية دونباس

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق ايغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ العملية الخاصة لحماية دونباس، حيث تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تدمير 9 مواقع لحشد القوى البشرية والمعدات القتالية الأوكرانية و5 مواقع نارية لوحدات راجمات الصواريخ في جمهورية لوغانسك ومنظومة صاروخية للدفاع الجوي المضاد من طراز “بوك م 1” في جمهورية دونيتسك، واستهداف 48 موقعاً لحشد القوى البشرية والمعدات القتالية الأوكرانية وتم تحييد 170 من النازيين و5 دبابات و6 من مدافع الميدان و8 من المركبات العسكرية الخاصة ومستودع للذخائر تابع للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك.

مشيراً إلى أن وسائط الدفاع الجوي المضاد الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز “ميغ29” وطائرة أخرى من طراز “سو25”، كما أسقطت 12 مسيرة أوكرانية في جمهورية لوغانسك، إضافة لتدمير 231 موقعاً لحشد القوى البشرية والمعدات القتالية و13 مقراً للقيادة و42 من مرابض المدفعية الأوكرانية، وتم تحييد نحو 300 من النازيين وتعطيل 11 قطعة من المدرعات و2 من راجمات الصواريخ من طراز غراد و10 من مدافع الميدان و9 مركبات خاصة وكذلك 9 مستودعات ميدانية للأسلحة والذخائر الصاروخية المدفعية والوقود تابعة للقوات الأوكرانية.