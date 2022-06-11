متابعة الخطط الاستثمارية لشركات”الصناعة”

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن استمرار العملية الإنتاجية رغم الظروف الصعبة يشكل دليلاً راسخاً على الإرادة القوية للعمال السوريين، والمساهمة بالنهوض في الاقتصاد الوطني.

وبين المدير العام للمؤسسة العامة لصناعة التبغ محسن عبيدو أهمية جهود العمال والفنيين والإدارات لتأهيل وإصلاح خطوط الإنتاج واستمرار تشغيلها رغم قدم الآلات وصعوبة استيراد القطع التبديلية أو تركيب خطوط إنتاج جديدة بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.

وخلال اجتماع وزير الصناعة مع مديري شركات التبغ والغزل والنسيج في مقر الإدارة العامة للمؤسسة العامة للتبغ تركزت النقاشات حول ضرورة المتابعة والتدقيق في الخطط الاستثمارية ونقص العمالة ووضع العمال الموسميين أو المؤقتين والتأمين الصحي للعمال ووسائل النقل وتسوية وضع العقارات التابعة للجهات المعنية في الوزارة.