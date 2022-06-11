حريق زراعي في حمص

أخمد عناصر الإطفاء في محافظة حمص اليوم حريقاً اندلع في أشجار زيتون ومحاصيل زراعية في قرية السنديانة بريف المحافظة الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني في حمص أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق في الأراضي الزراعية لقرية السنديانة بريف حمص الغربي وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع فوج الإطفاء على السيطرة على الحريق وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة مشيراً إلى أن الحريق طال نحو مئة شجرة زيتون ودونمي قمح.

وبين عاقل أن عناصر الإطفاء تعاملت أيضاً مع حريق اندلع في أعشاب يابسة على طريق حمص طرطوس بمدخل مدينة حمص الغربي قبل أن يمتد نحو بساتين الوعر وتمكنت من إخماده.

مقالات ذات صلة

التحالف السعودي يخرق الهدنة في اليمن بعد دخولها حيّز التنفيذ

3-أبريل-2022

وزارة الخارجية الصينية: لن نزود أطراف الأزمة الأوكرانية بأي أسلحة كما فعلت الولايات المتحدة

24-فبراير-2022

إصابة عدة أشخاص بينهم إرهابيون تابعون للنظام التركي بانفجار سيارة في مدينة الباب

10-أبريل-2022

زاخاروفا: مستقبل القرم مع روسيا إلى الأبد.. واستهداف لفوف درس للجميع

17-مارس-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى