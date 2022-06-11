حريق زراعي في حمص

أخمد عناصر الإطفاء في محافظة حمص اليوم حريقاً اندلع في أشجار زيتون ومحاصيل زراعية في قرية السنديانة بريف المحافظة الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني في حمص أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق في الأراضي الزراعية لقرية السنديانة بريف حمص الغربي وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع فوج الإطفاء على السيطرة على الحريق وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة مشيراً إلى أن الحريق طال نحو مئة شجرة زيتون ودونمي قمح.

وبين عاقل أن عناصر الإطفاء تعاملت أيضاً مع حريق اندلع في أعشاب يابسة على طريق حمص طرطوس بمدخل مدينة حمص الغربي قبل أن يمتد نحو بساتين الوعر وتمكنت من إخماده.