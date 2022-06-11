خطة للتوسع بزراعة الوردة الشامية

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

تتجه الأمانة السورية للتنمية، بالتعاون مع مديرية زراعة دمشق وريفها، نحو استصلاح مساحات جديدة لزراعة الوردة الشامية في مناطق بريف دمشق نظراً لمردودها الاقتصادي المجزي.

مدير التنمية المحلية في محافظة ريف دمشق أحمد كنعان بيّن أن المساحة المزروعة بالوردة الشامية في ريف دمشق تبلغ 265 هكتاراً وتتركز زراعتها في المراح ورنكوس والقسطل وعرنة وريمة وعسال الورد وتلفيتا ويبرود، وهو ما يشكّل نحو 70 بالمئة من المساحة المزروعة.

وعن المساحات المخطّط زراعتها بالوردة الشامية، أشار كنعان إلى أن الأمانة بالتنسيق مع وزارة الزراعة تعمل على استصلاح الأراضي التي يمكن التوسّع فيها لزيادة المساحات، علماً أن هذه المساحات تبلغ في ريف دمشق 4110 هكتارات تمّ استصلاح نحو 500 هكتار منها، لافتاً إلى أن هناك خطة استصلاح مستقبلية تتضمن 10 آلاف دونم خلال خمس سنوات اعتباراً من بداية 2023 بينما يتمّ التوسع في المشاريع وتشجيع زراعتها.