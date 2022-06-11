“سكوبس”تصدر مستوعباتها نصف السنوية وأكثر من ثلث أبحاث جامعة دمشق في مجلات الربيع الأول

أصدرت قاعدة بيانات سكوبس البحثية التابعة لشركة ريكس مستوعباتها نصف السنوية بداية شهر حزيران 2022 وذلك عن العام 2021، وقد أظهرت بيانات المستوعبات وجود 40,562 مجلة ضمن القاعدة البحثية منها أكثر من 24500 مجلة نشطة وهي المجلات التي حققت معايير الرصانة التي تتطلبها سكوبس.
وتشير بيانات المستوعبات وفق بيانات الوصول الكامل إلى قاعدة بيانات سكوبس بأن جامعة دمشق تمكنت من نشر 167 بحثاً في القاعدة البحثية حتى منتصف العام 2022، منها 54 بحثاً في مجلات الربيع الأولQ1، أي أن أكثر من ثلث أبحاث جامعة دمشق المنشورة في القاعدة البحثية حتى منتصف العام 2022 موجودة في مجلات الربيع الأول.

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