ضبط 22 ألف حبة كبتاغون بحوزة اثنين من المروجين

بينت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات في حماة تمكن من القبض على شخصين امتهنا ترويج وتعاطي المخدرات وضبط بحوزتهما كمية 22 ألف حبة كبتاغون مخدرة وقنبلة يدوية ودراجة نارية مهربة تمت مصادرتها أصولاً.وتابعت الوزارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بإقدامهما على تشكيل شبكة مع بعض الأشخاص المتوارين عن الأنظار للاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها وقيامهما ببيع كمية كبيرة من المخدرات في القرى المجاورة لمدينة حماة مقابل المنفعة المادية لافتة إلى أنه وبتدقيق وضعهما تبين أن المقبوض عليه الأول من أرباب السوابق بجرائم تعاطي المخدرات والسرقة وبحقه عدة طلبات بجرم الخطف وطلب فدية وسرقة.

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