عزوف عن استلام آلاف البلاكات المصنّعة باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

عزا معاون مدير فرع الشركة السورية للشبكات في المنطقة الساحلية لؤي القوزي عزوف المشمولين عن استلام البلاكات المعدنية إلى عدم تفعيل البطاقة الذكية التي جاء تصميم هذه البلاكات أصلاً لأجل استحصال البطاقة الذكية وبالتالي لم يتم استكمال الإجراءات اللاحقة.

وأوضح القوزي أنه يتم تثبيت رقم الهيكل من خلال البلاكة بعد تقديم البيانات الأساسية من اللجان في المناطق عن الدراجات تتضمن رقمها و نوعها ورقم الهيكل وذلك لتسهيل حصولها على المخصصات، إضافة إلى الآليات و هذه خطوة هامة لتأطير عملية الحصول على المحروقات وتسهيل آلية توزيعها ومعالجة الاختناقات، حسب كلام القوزي الذي بين أن فرع الشركة قام بتصميم وتصنيع البلاكات المطلوبة وتجهيزها حيث يوجد حالياً ما يقارب ٣ آلاف بلاكة غير مستلمة، علماً أن كلفة استلام البلاكة الواحدة ٦ آلاف ليرة، وأنّ العدد الكلي المطلوب تصنيعه بحسب الوارد من البيانات يصل إلى نحو ١٠ آلاف بلاكة، مشيراً إلى أن تكاليف التصنيع يتحمّلها فرع الشركة لأنه أنجزها بشكل مباشر ومسبق دون أي تأخير نظراً لأهميتها وبموجب تكليف سابق خلال العام الماضي من المحافظة بهذه المهمة في إطار إيجاد معالجة للاختناقات و تنظيم عملية التزود بالمحروقات.

ولفت القوزي إلى أن فرع الشركة يتابع هذا الموضوع من خلال مراسلات وكتب مع المحافظة و الجهات المعنية لتوزيع البلاكات ولتحصيل قيمة تصنيعها.