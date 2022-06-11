فريق سوري يتصدر مسابقة“ألبرتو كوتو”للحساب الذهني

أحرز فريق سوري المركز الأول في مسابقة الأولمبياد العالمي للحساب الذهني “ألبرتو كوتو” في إسبانيا وذلك بمشاركته عبر المنصة العالمية للحساب الذهني مع مشاركين من أكثر من 200 دولة.

وبينت مدربة الفريق السوري روضة المكطف أن الفريق حصل على ذهبيتين عن طريق المشاركين جاد البيوش وآرين ساكير فيما أحرز المشاركان آزاد خلف ودارا جمال المركز الثاني عالمياً.

وجاء فوز جاد البيوش ابن الـ 7 أعوام في المركز الأول بعملية الضرب فيما كان فوز الطفلة آرين ساكير على المستوى الأول في الجمع والطرح للأعمار الصغيرة أما آزاد خلف ودارا جمال فكان فوزهما بالمركز الثاني في القسمة في حين حصل المشاركون باسمة تامر وعائشة الممو وجلال محمد عباس على ميداليات برونزية.

وتم تقديم جوائز للمتسابقين شملت منحا دراسية في دبلوم الحساب الذهني بالسويد واشتراكا مجانيا مدى الحياة على المنصة.