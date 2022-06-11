متابعة الصيانات الكهربائية في الحسكة

أنهت ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة صيانة عدد من مراكز التحويل وخطوط النقل الكهربائي المختلفة في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أن أعمال الصيانة والإصلاح شملت في مدينة الحسكة عدداً من مراكز التحويل الأرضي وهي “محمد الحسين وسمارة وعبد الوهاب الجاسم وسليمان عمر” مشيراً إلى أن العمل جار حالياً على إصلاح خط “حطين 20 ك ف”.

ولفت المهندس عكلة إلى أن ورشات الصيانة في القامشلي أصلحت الأعطال على خطوط الـ 20 وهي “الصوامع والآبار والصالات وأم فرسان والمطار والجمارك وجرمز وشيخ عجيل والمستخدمين وطرطب” إضافة إلى إصلاح عدة أعطال فردية.

 

مقالات ذات صلة

واردات الغاز الروسية عبر أوكرانيا لا تزال عند حدها الأقصى

8-مارس-2022

فريق سوري يتصدر مسابقة“ألبرتو كوتو”للحساب الذهني

11-يونيو-2022

ارتفاع أسعار النفط

5-مايو-2022

عملية بطولية وسط تل أبيب وشرطة الإحتلال الإسرائيلي تحذر من استمرار الخطر

7-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى