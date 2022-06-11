نحو 32 ألف متقدم لامتحان المسابقة في حماة

حماة- حسان المحمد

أنهت جامعة حماة استعداداتها اللوجستية لامتحان المسابقة المركزية.

وبيّن رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرازق سالم لـ”البعث” أنه تمّ تجهيز ١٦ مركزاً امتحانياً في ١١ كلية و٥ معاهد، بالإضافة إلى محافظتي إدلب والرقة في مراكز منفصلة، كلّ محافظة على حده، علماً أن الامتحان التحريري المؤتمت للمسابقة تشرف عليه لجنة مركزية تضمّ ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والجامعة والمحافظة، كما تمّ تشكيل لجان فرعية في كلّ مركز امتحاني، مهمتها الإشراف على سير العملية الامتحانية، والتواصل مع اللجنة المركزية للإجابة عن أي استفسار يخصّ المسابقة والامتحان.

يُشار إلى أنه سيتمّ نقل العاملين في الجامعة لتأمين حضورهم إلى المراكز الامتحانية من قبل المحافظة، علماً أن عدد المتقدمين للمسابقة يصل إلى نحو 32 ألف متقدم من جميع الفئات.