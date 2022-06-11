نقابة المحامين تعقد مؤتمرها السنوي

ونقلت الرفيقة الحمصي تحيات قائد الوطن الرفيق بشار الأسد لرجال الحق والقانون لتذكر إطلالته مؤخراً بتصريحات القائد المنتصر والهادئ.

بدورة أشاد المستشار أحمد السيد وزير العدل بدور السلطة القضائية بمجابهة الهجمة البربرية على مهد الحضارات سورية، مبيناً الثبات والإصرار لدى المحامين بمتابعة أعمالهم رغماً عن كل المعوقات بل وطرح الحلول.

من جانبه أوضح نقيب المحامين فراس الفارس عن الأثر القيم لوحدة النقابات لدورها بتعزيز القيم الوطنية وتطوير العمل بغية تحقيق الأهداف والبرامج المطلوبة، مشدداً على ضرورة العمل لمصلحة الوطن أولاً ومن ثم كفريق نقابي وطني يسعى لتكريس سيادة القانون والتعاون مع القضاء لإرساء العدل.