هدم وازالة 58 مخالفة في السلمية

حماة – حسان المحمد

قامت لجنة الهدم المركزية في محافظة حماة بالمباشرة بهدم وإزلة مخالفات بناء الفيلات في السلمية والمشيدة على مساحات واسعة على أرض زراعية غير مخصصة للبناء.
المحافظ المهندس محمد طارق كريشاتي بين ل” البعث “بأنه بعد الاطلاع على الواقع بشكل مباشر حيث تبين نتيجة التدقيق أن هناك بناء بمساحات واسعة على أرض زراعية غير مخصصة للبناء وتعدً واضح ومخالف للمرسوم، موضحاً أنه تم إزالة الأبنية المخالفة نحو 58 مخالفة وبمؤازرة من قيادة الشرطة و إنذار آخرين مخالفين  عن طريق القضاء.

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