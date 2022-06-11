وقفة احتجاجية لأهالي تل رفعت في ريف حلب الشمالي تنديداً بالاحتلال التركي المجرم

حلب – معن الغادري

نفذ أهالي تل رفعت والقرى المحيطة بها في ريف حلب الشمالي اليوم وقفة احتجاجية رفضاً للاحتلال التركي ومرتزقته، وتنديداً بجرائمه واعتداءاته المتكررة بحق المواطنين السوريين.

وطالب الأهالي بتطهير كامل التراب السوري من دنس كل أشكال الاحتلال، كما أكد المحتشدون تمسكهم وتجذرهم بأرضهم وبالهوية السورية، وبذل الغالي والنفيس دفاعاً عنها ضد هذا الاحتلال ومرتزقته ورأس نظامه المجرم أردوغان.

وبين الأهالي الذين حملوا الأعلام الوطنية أن سورية ستبقى عصية على أعدائها، وستتابع سحق كل المؤمرات التي تهدف إلى النيل من صمودها ووحدة شعبها وأرضها، مؤكدين أن الشعب السوري لن يفرط بذرة تراب واحدة بالتعاون مع أبطال الجيش العربي السوري وقائده السيد الرئيس بشار الأسد، ومتابعة معركة الشرف والكرامة لتطهير كامل تراب الوطن من الإرهاب والغزاة والطامعين.

وأشار المتحدثون في الوقفة الاحتجاجية إلى أن الاحتلال التركي وجيشه المجرم ما زالا يمعنان في ممارساتهما الإجرامية ويدعمان الإرهاب ليس فقط في سورية بل في كل مكان من العالم، مما يستوجب من العالم بأجمعه أن يردع هذا النظام ويوقف جرائمه المتنقلة.

وحيت الجماهير المحتشدة الصمود الشعبي بوجه الإرهاب، كما ردد المعتصمون هتافات نددت بالسياسات الاستعمارية في المنطقة ودعم هذه الدول للإرهاب، مؤكدين أن السياسات العدوانية(التركية)بقيادة المجرم أردوغان والمدعومة من قوى تحالف الشر العالمي مبنية على إشعال الحروب وتدمير واحتلال الدول ونهب خيراتها ومناهضة الشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعمها غير المحدود لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن سورية وعلى مر التاريخ كانت مقبرة للغزاة، وشددوا على أن العدوان التركي سيرتد عليه، وسيلقى مقاومة شعبية ستلقنه درساً لن ينساه.

تصوير – عماد مصطفى