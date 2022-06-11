وقفة احتجاجية لأهالي تل رفعت في ريف حلب الشمالي تنديداً بالاحتلال التركي 

نفذ أهالي تل رفعت والقرى المحيطة بها في ريف حلب الشمالي اليوم وقفة احتجاجية رفضاً للاحتلال التركي ومرتزقته، وتنديداً بجرائمه واعتداءاته المتكررة بحق المواطنين السوريين.

وطالب الأهالي بتطهير كامل التراب السوري من دنس كل أشكال الاحتلال، كما أكد المحتشدون تمسكهم وتجذرهم بأرضهم وبالهوية السورية، وبذل الغالي والنفيس دفاعاً عنها ضد هذا الاحتلال ومرتزقته ورأس نظامه المجرم أردوغان.

وحيت الجماهير المحتشدة الصمود الشعبي بوجه الإرهاب، كما ردد المعتصمون هتافات نددت بالسياسات الاستعمارية في المنطقة ودعم هذه الدول للإرهاب، مشيرين إلى أن سورية وعلى مر التاريخ كانت مقبرة للغزاة، وشددوا على أن العدوان التركي سيرتد عليه، وسيلقى مقاومة شعبية ستلقنه درساً لن ينساه.